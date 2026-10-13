Minaccia e aggredisce i genitori perché non lo accompagnano a comprare la droga, arrestato

È stato il tempestivo intervento dei Carabinieri a mettere fine a una escalation di violenza in un’abitazione di Vizzini, dove un 40enne del posto è stato arrestato per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

L’allarme è scattato dopo la richiesta di aiuto, arrivata al 112 da parte di una 66enne, che ha riferito ai militari che il figlio, alterato perché, probabilmente aveva assunto droghe, la stava minacciando e poi, sceso in strada, aveva danneggiato la sua autovettura. La Centrale Operativa ha immediatamente inviato sul posto i Carabinieri della locale Stazione, che sono intervenuti rapidamente trovando l’uomo aggrappato alla grata di protezione della porta di ingresso della casa, mentre urlava contro la madre. Poco distanze, l’utilitaria della donna era vistosamente danneggiata, con il lunotto posteriore in frantumi.

I militari hanno instaurato un dialogo col 40enne, riportandolo alla calma e mettendolo in sicurezza, evitando così che la situazione potesse ulteriormente degenerare. Poi, hanno ascoltato i genitori che, rincuorati dalla presenza della pattuglia, hanno raccontato ciò che erano stati costretti a subire dal figlio. Un quadro di violenze domestiche che sarebbero avvenute nei giorni precedenti quando il 40enne li avrebbe ripetutamente aggrediti con spintoni, calci e pugni perché si erano rifiutati di accompagnarlo a comprare la droga. Sulla scorta degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 40enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnato presso la Casa Circondariale di Caltagirone, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato, valevole ora e fino a condanna definitiva.