Catania

 ‘No al limite di 60 km’, domani manifestazione Cgil-Fillea-Filt sulla Messina-Catania

La manifestazione è organizzata dalla Cgil Sicilia insieme alle categorie degli edili e dei lavoratori dei trasporti Fillea e Filt

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Domani, 21 ottobre, manifestazione per il diritto alla mobilità organizzata dalla Cgil Sicilia insieme alle categorie degli edili e dei lavoratori dei trasporti Fillea e Filt. Due carovane di auto partiranno alle 9 dai caselli di Catania e Messina per ricongiungersi intorno alle 10 nell’area di servizio Calatabiano in direzione Messina. A Catania il raduno per la partenza sarà presso la stazione di rifornimento Agip prima dell’ingresso in autostrada. A Messina allo stesso orario presso l’Agip che si trova a pochi chilometri dall’ingresso in autostrada. Su tratti importanti della A18 e A20 – si afferma in una nota – pende oggi il rischio di forti limitazioni alla velocità di percorrenza per problemi di sicurezza. Problemi che il sindacato chiede siano risolti tempestivamente per evitare il blocco della Sicilia, chiamando in causa le responsabilità della regione, del Cas, dello stesso ministero dei trasporti, che ora pensa al limite di velocità di 60 Km orari.

“Lo stato generale della viabilità, anche quella secondaria – dice il segretario della Cgil Sicilia, Alfio Mannino – lascia presagire che anche piccole variazioni sulla percorrenza produrrebbero una situazione critica per chi viaggia: lavoratori, cittadini, sistema produttivo. La sicurezza viene prima di tutto – aggiunge – ed è bene che su questo tema si sia sollevato il velo, disvelando anche i mancati interventi e i ritardi di chi avrebbe dovuto provvedere a tempo debito. Noi chiediamo – aggiunge – che vengano subito messe a disposizione le risorse per gli interventi necessari per la sicurezza, superando i ritardi e inefficienze che come sempre si scaricano sui cittadini”. 

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