Oltre 40 chili di alimenti mal conservati in un locale, scattano sanzioni 

Irregolarità amministrative e cibo in cattivo stato di conservazione. E’ quanto è emerso durante un controllo eseguito dalla Polizia di Stato in un locale di via Garibaldi, a Catania, particolarmente frequentato da giovani. In campo anche personale del Corpo forestale della Regione siciliana e gli agenti del settore ‘annona’ della Polizia locale.

Nei locali adibiti a cucina, sono stati trovati 40 chili di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione. Per scongiurare rischi alla salute dei potenziali consumatori, gli alimenti sono stati sequestrati e distrutti e al titolare è stata contestata una sanzione di 1.500 euro. Diverse le irregolarità amministrative rilevate dalla Polizia locale che, complessivamente, ha elevato sanzioni per 7.500 euro per l’occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione, la mancata pubblicità del listino prezzi e per altre carenze documentali.