Rubano televisori da un hotel, arrestati

L’immediato intervento dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Acireale, allertati dalla Centrale Operativa a seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE, ha consentito di interrompere un furto in corso all’interno di un albergo in fase di dismissione nel territorio di Pedara e di arrestare due catanesi di 24 e 28 anni. L’intervento è scattato nel primo pomeriggio, quando la vigilanza privata della struttura ha segnalato la presenza di alcune persone all’interno dell’hotel ormai in disuso. Una “gazzella” ha quindi raggiunto rapidamente l’albergo, sorprendendo 2 uomini che, dopo aver forzato una porta antipanico laterale, si erano introdotti nelle camere e avevano prelevato alcuni televisori, completi di telecomando. I due complici, dunque, dopo averli accatastati nel cortile, li stavano caricando su un’auto per portarli via.

Proprio nell’atrio, infatti, i militari hanno recuperato un grosso sacco, ricavato unendo le tende presenti nell’hotel, all’interno del quale erano state sistemate le tv LCD di varie dimensioni. Dopo aver bloccato i due e averli messi in sicurezza, i Carabinieri li hanno perquisiti, scoprendo che il 28 enne aveva con sé un coltello con una lama di 6,5 centimetri. Anche nell’auto adoperata dai due complici per raggiungere l’hotel, l’equipaggio ha recuperato un altro coltello da cucina, con lama di 11,5 centimetri. I coltelli sono stati ovviamente sequestrati, i televisori sono stati restituiti al legittimo proprietario e i due uomini, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, sono stati arrestati in flagranzaper furto aggravato in concorso e porto abusivo di armi, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.