Svaligiano di notte un negozio di antiquariato, presi e arrestati

Non è andato a buon fine il furto, ai danni di un negoziante del centro storico, commesso da due pluripregiudicati catanesi i quali sono stati poi rintracciati e, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania per “furto aggravato in concorso”. Alle prime luci dell’alba i militari dell’Arma, attivati dalla Centrale Operativa, hanno raggiunto via A. Di Sangiuliano dove è stato segnalato un furto, ancora in atto, presso un negozio di antiquariato, nonché la presenza di due soggetti arrivati poco prima a bordo di una monovolume. Davanti all’attività commerciale gli operanti hanno trovato un uomo che è stato subito bloccato in sicurezza ed identificato per un 49enne catanese, pluripregiudicato, gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Catania con prescrizione di non allontanarsi da casa tra le 21:00 e le 6:00.

Un secondo equipaggio, arrivato in supporto, ha cercato nei paraggi l’auto a bordo della quale i due complici sarebbero arrivati. Poco dopo, in corrispondenza di uno slargo, gli operanti hanno individuato il mezzo anzidetto trovando la complice che, sdraiata sui sedili posteriori, cercava di nascondersi per evitare di essere scoperta. Sull’autovettura, priva di entrambe le targhe trovate nell’abitacolo, i due avevano caricato la refurtiva prelevata prima dal negozio e del valore, successivamente stimato, di circa 20.000 euro. Il sopralluogo, effettuato in seconda battuta dai Carabinieri, ha permesso di appurare anche danni alla vetrata della porta di ingresso della bottega. Il bottino è stato restituito al titolare dell’esercizio commerciale mentre il 49enne e la complice, 35enne catanese, anch’ella gravata dall’obbligo di dimora nel comune di Catania con prescrizione di non lasciare l’abitazione tra le 21:00 e le 6:00, sono stati arrestati. L’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva, ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi la sottoposizione agli arresti domiciliari.