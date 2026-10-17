Tenta fuga per le scale, aveva cocaina e marijuana: arrestato pusher

Nel corso di un controllo finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga in città, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato in flagranza di reato uno spacciatore catanese di 22 anni mentre stava attendendo alcuni clienti. L’uomo è stato individuato dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in via Capo Passero, davanti ad uno stabile. Non appena si è accorto della presenza della volante, il 22enne ha tentato la fuga, insieme ad un complice, tirando con forza il portone in modo da sbarrare l’accesso ai poliziotti. Tuttavia, per il forte urto il portone è rimbalzato e non si è chiuso, per cui gli agenti sono riusciti ad entrare ed hanno inseguito i due pusher per le scale, fino all’ultimo piano del palazzo, dove entrambi si erano rifugiati. Il complice è riuscito a fuggire attraverso una botola nel sottotetto, mentre il 22enne è stato bloccato.

I poliziotti hanno recuperato un sacchetto contenente dosi di cocaina e marijuana, per un totale di 45 grammi. Oltre alla sostanza stupefacente, è stata sequestrata una radiolina ricetrasmittente, utilizzata per comunicare con le “vedette” della zona e per essere avvisato della presenza delle forze dell’ordine. Pertanto, il giovane pusher è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Come disposto dal PM di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato poi condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima.