comitini

Comitini, sorpreso ad abbandonare rifiuti per strada: denunciato 67enne

Oltre la denuncia all'uomo è stato sequestro il mezzo utilizzato per il trasporto e l'abbandono dei rifiuti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli illeciti ambientali, i Carabinieri della Stazione di Comitini hanno denunciato in stato di libertà un 67enne, residente in provincia, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di abbandono di rifiuti non pericolosi.

L’uomo è stato sorpreso dai militari in contrada Serra Palermo mentre, dopo essersi fermato con la propria autovettura, prelevava dal vano bagagli tre sacchi in plastica contenenti rifiuti domestici indifferenziati e li depositava sulla banchina stradale, dietro il guard-rail.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di interrompere la condotta illecita, identificare il responsabile e procedere al sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto e l’abbandono dei rifiuti.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano, con particolare attenzione al fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, che rappresenta una grave forma di degrado e un danno per la collettività.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, al fine di prevenire e reprimere comportamenti illeciti lesivi dell’ambiente e della salute pubblica.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.22/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.22/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Abusi sessuali sulla figlia, arrestato netturbino di Favara 
di Gioacchino Schicchi

Il Centrodestra pronto a ricompattarsi? La Presidenza del Consiglio è il nuovo tavolo di prova
Apertura

Vigile urbano siciliano muore durante inseguimento di un Suv: aveva 39 anni
Apertura

Il “sistema” delle tangenti: dalla mazzetta alla Rotonda Giunone a quella di San Valentino 
Agrigento

L’inchiesta sull’appalto della Mosella, sequestrati 31 mila euro in contanti a funzionario comunale
banner italpress istituzionale banner italpress tv