Comitini, sorpreso ad abbandonare rifiuti per strada: denunciato 67enne

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli illeciti ambientali, i Carabinieri della Stazione di Comitini hanno denunciato in stato di libertà un 67enne, residente in provincia, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di abbandono di rifiuti non pericolosi.

L’uomo è stato sorpreso dai militari in contrada Serra Palermo mentre, dopo essersi fermato con la propria autovettura, prelevava dal vano bagagli tre sacchi in plastica contenenti rifiuti domestici indifferenziati e li depositava sulla banchina stradale, dietro il guard-rail.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di interrompere la condotta illecita, identificare il responsabile e procedere al sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto e l’abbandono dei rifiuti.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano, con particolare attenzione al fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, che rappresenta una grave forma di degrado e un danno per la collettività.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, al fine di prevenire e reprimere comportamenti illeciti lesivi dell’ambiente e della salute pubblica.