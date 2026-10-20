Tenta truffa ad anziana fingendosi poliziotto, arrestato
Responsabile di una truffa ai danni di un’anziana donna, perpetrata mediante la falsa attribuzione della qualifica di appartenente alla Polizia di Stato
Il personale della Polizia di Stato, in particolare quello del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nicosia, traeva in arresto un soggetto ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un’anziana donna, perpetrata mediante la falsa attribuzione della qualifica di appartenente alla Polizia di Stato.
In particolare, alcuni vicini di casa, insospettiti da un’insolita telefonata ricevuta dalla donna, che vive da sola, allertavano un poliziotto libero dal servizio. Quest’ultimo, appresa la situazione, contattava tempestivamente il personale del Commissariato di P.S. di Nicosia, che si attivava immediatamente per individuare il presunto responsabile e presidiare le possibili vie di fuga.
Il soggetto, A.C.C. classe 88, dopo essersi impossessato della refurtiva, tentava di allontanarsi a bordo della propria autovettura e, al fine di guadagnarsi la fuga, speronava un’autovettura di servizio. La pronta e coordinata reazione degli operatori consentiva tuttavia di bloccarlo tempestivamente, impedendogli di sottrarsi all’intervento delle forze dell’ordine. A.C.C. veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Enna, ove, a seguito di giudizio direttissimo, veniva disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.