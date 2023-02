Colpo in un’ottica di Favara, portati via molti occhiali: al via le indagini

Ladri in azione a Favara. I malviventi la scorsa notte sono riusciti ad entrare in un’ottica in corso Vittorio Emanuele, nel centro del paese. Dopo aver forzato un infisso, tagliando le sbarre con un attrezzo, hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale. Portati via tanti prodotti e molti occhiali.

Ancora in corso di quantificazione il bottino che però, da una prima stima, sarebbe ingente. Poi la fuga.

A fare la scoperta è stato il titolare dell’ottica che ha immediatamente chiamato i carabinieri. Sul posto i militari della Tenenza di Favara che hanno avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sicurezza dell’attività commerciale.