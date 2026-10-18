Favara, nella coalizione di centrodestra entra anche il movimento “Socialisti e Riformisti”

Si è svolta nella giornata di ieri la preannunciata e attesa riunione delle segreterie politiche del Centrodestra unito di Favara. Un incontro di fondamentale importanza che ha confermato e rafforzato la compattezza della coalizione, proiettandola concretamente verso le prossime sfide amministrative per il rilancio della città. Il tavolo politico ha visto l’ingresso ufficiale nella coalizione del movimento “Socialisti e Riformisti”, rappresentato da Giuseppe Lentini. Un’adesione che testimonia la crescente forza attrattiva e la bontà di un progetto politico che punta all’unione delle migliori energie del territorio per porre fine alla stagione di immobilismo dell’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Palumbo.

Nel corso della riunione, i rappresentanti dei partiti e dei movimenti aderenti hanno stabilito all’unanimità l’avvio immediato della fase operativa: l’istituzione di un tavolo permanente di lavoro e di ascolto per la redazione del programma di governo dei prossimi 5 anni. Il progetto politico del Centrodestra si conferma aperto e inclusivo: nei prossimi giorni prenderanno il via i confronti con: Le parti sociali, le categorie economiche e i rappresentanti del commercio e dell’artigianato; I professionisti e le competenze tecniche del territorio; Le associazioni, il mondo parrocchiale e i comitati di quartiere; Le liste civiche e le libere espressioni della società civile che intendono contribuire con idee e proposte.

La coalizione ribadisce con forza che la priorità assoluta è la costruzione di un programma solido, condiviso e partecipato, capace di dare risposte concrete sui temi del decoro urbano, della viabilità, dei servizi cimiteriali, della valorizzazione del centro storico e dell’intercettazione delle risorse sovraregionali ed europee. Il cantiere per la Favara del futuro è aperto e operativo. Il Centrodestra dimostra nei fatti di essere compatto, organizzato e pronto a restituire alla città una guida salda, autorevole e vicina ai bisogni della comunità.