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Favara, trovata droga in un bidone dei rifiuti di un circolo ricreativo 

Lo stupefacente, come spesso accade, viene nascosto in posti che non desterebbero particolari sospetti e all’insaputa dei proprietari dei mastelli

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

Venti grammi di hashish e uno spinello già confezionato sono stati rinvenuti all’interno di un bidone dell’immondizia di proprietà di un circolo ricreativo a Favara. Il sequestro è arrivato a margine di un’attività della polizia impegnata in controlli in alcune strade del popoloso centro dell’Agrigentino.

Lo stupefacente, come spesso accade, viene nascosto in posti che non desterebbero particolari sospetti e all’insaputa dei proprietari dei mastelli. Due giovani sono stati fermati e identificati ma l’attività investigativa prosegue. 

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