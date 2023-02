Furto ottica a Favara, Confcommercio: “gli imprenditori lasciati soli”

A Favara un altro furto con scasso a danno di un’attività commerciale, in questo caso un’ottica.

La delegazione comunale di Confcommercio sollecita una decisa presa di posizione, da parte di ogni singola istituzione deputata ai controlli del territorio.

Le imprese e i commercianti di Favara fortemente provati dalla gravità della situazione economica non devono subire questi ulteriori problemi.

“È sotto gli occhi di tutti il momento di grande fragilità che stiamo vivendo in città, sotto tanti punti di vista. Gli imprenditori chiedono di non essere lasciati soli, a fronteggiare le preoccupazioni quotidiane che stanno diventando sempre più frequenti. La continua tensione con cui sono costretti a convivere è devastante e insopportabile. Nella certa consapevolezza che le forze dell’ordine, instancabilmente, mettono il loro impegno, auspichiamo che arrivi ad ogni singolo imprenditore favarese forte e immediato, un segnale d’attenzione. Solo così si potrà provare a ritrovare la serenità, smarrita, e continuare a lavorare evitando l’inesorabile chiusura delle attività commerciali. “Abbassando le saracinesche e spegnendo le insegne, Favara cadrà nel buio, che non merita di certo”. Cosi la presidenza della delegazione di Favara di Confcommercio, composta da Gero Niesi e Alfonso Valenza.