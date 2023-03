Inchiesta Montagna, arrestato operaio di Favara dopo condanna definitiva 

I carabinieri della Tenenza di Favara, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della Corte di Appello di Palermo, hanno arrestato Calogero Maglio, 55 anni. L’operaio è stato condannato in maniera definitiva a quattro anni e otto mesi per estorsione e truffa continuata aggravata dal fatto di aver agevolato la mafia.

Negli scorsi giorni è arrivata la decisione della Corte di Cassazione. L’uomo era stato coinvolto nella maxi operazione antimafia Montagna, eseguita dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, che ha fatto luce sulla riorganizzazione delle cosche agrigentine. Ventisei in tutto le condanne passate in giudicato. Dopo le formalità di rito, Maglio è stato trasferito in carcere.