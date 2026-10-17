Incivili a Favara, due “sporcaccioni” sorpresi a buttare 10 sacchi di spazzatura in strada (VIDEO)





Immortalati dalle telecamere a gettare non uno, ma ben dieci, sacchi della spazzatura in pieno giorno. È successo a Favara. Il sindaco Antonio Palumbo ha postato sul suo profilo social le immagini degli “sporcaccioni”.

Così il primo cittadino: “Spiace constatare che si tratta per giunta di due concittadini di una certa età, che deliberatamente hanno deciso di scaricare 10 sacchi di spazzatura per strada. Qualcuno non ha capito che il vento è cambiato grazie a tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni insieme agli assessori Mossuto e Attardo, e chi oggi insozza la nostra città paga la propria deliberata volontà di essere un incivile. Voi continuate a farlo, e noi continueremo a multarvi.”