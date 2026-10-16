Agrigento

“Incassa i soldi ma non rilascia qualifica”, titolare di un centro di formazione a processo per truffa

Il titolare di un noto centro di formazione di Agrigento, 54 anni, finisce così a processo con l’accusa di truffa

Pubblicato 19 ore fa
Da Giuseppe Castaldo

Avrebbe incassato oltre 7 mila euro, con la promessa di rilasciare la qualifica di operatore socio assistenziale ma anche quella di alberghiero, provvedendo a consegnare soltanto il primo titolo. Il titolare di un noto centro di formazione di Agrigento, 54 anni, finisce così a processo con l’accusa di truffa

I fatti al centro del processo, che si celebra davanti il giudice Katia La Barbera, risalgono al gennaio 2024. Secondo l’accusa, in tre si sarebbero iscritti al corso di formazione per ottenere le qualifiche di Osa e il titolo di alberghiero pagando 2.400 euro a testa per una cifra complessiva di 7.200 euro. 

La Procura di Agrigento contesta all’imprenditore di aver rilasciato soltanto l’attestato di operatore socio sanitario. Le tre persone hanno così denunciato e oggi si sono costituite parte civile, rappresentati dagli avvocati Stefano Catalano e Salvatore Manganello, chiedendo un risarcimento del danno. L’imputato, invece, è difeso dall’avvocato Giuseppe Scozzari. 

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