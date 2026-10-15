La Corte dei Conti apre inchiesta sulle consulenze di Armao alla Regione

La procura della Corte dei conti ha aperto un’inchiesta sui compensi ricevuti dall’avvocato Gaetano Armao in qualità di consulente del presidente della Regione Siciliana. I finanzieri del nucleo economico finanziario di Palermo ieri si sono presentati negli uffici regionali per sequestrare i documenti sui contratti sottoscritti con Armao. L’ ex vicepresidente della Regione è finito in un’inchiesta per corruzione su presunte mazzette che coinvolge manager, medici e imprenditori destinatari di richieste di misure cautelari.