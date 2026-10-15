Giudiziaria

La Corte dei Conti apre inchiesta sulle consulenze di Armao alla Regione

I finanzieri ieri si sono presentati negli uffici regionali per sequestrare i documenti sui contratti sottoscritti con Armao

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

La procura della Corte dei conti ha aperto un’inchiesta sui compensi ricevuti dall’avvocato Gaetano Armao in qualità di consulente del presidente della Regione Siciliana. I finanzieri del nucleo economico finanziario di Palermo ieri si sono presentati negli uffici regionali per sequestrare i documenti sui contratti sottoscritti con Armao. L’ ex vicepresidente della Regione è finito in un’inchiesta per corruzione su presunte mazzette che coinvolge manager, medici e imprenditori destinatari di richieste di misure cautelari.

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