Insulti all’ex compagna anche davanti al figlio, chiesto processo per 42enne di Grotte

La Procura di Agrigento ha chiesto il processo nei confronti di un 42enne di Grotte con l’accusa di maltrattamenti ai danni dell’ex compagna. All’udienza preliminare la difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Gianfranco Pilato, ha chiesto il rito abbreviato condizionato però ad una perizia psichiatrica.

Il giudice Nicoletta Sciarratta scioglierà la riserva il prossimo 25 novembre. La vicenda risale all’estate 2025. Secondo quanto ricostruito, il 42enne si sarebbe reso protagonista di insulti e offese all’ex coniuge anche in presenza del figlio minorenne. L’imputato avrebbe anche controllato il cellulare della donna impedendole finanche di fare visita ai familiari. Tra le contestazioni anche quella di aver detto all’ex compagna di volerla sfregiare con l’acido.