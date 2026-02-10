Ambulatorio oncologico, domani il ministro della Salute Schillaci a Lampedusa

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, domani sarà a Lampedusa per l’avvio operativo dell’ambulatorio oncologico decentrato realizzato dall’Asp di Palermo insieme al Policlinico di Palermo, dall’assessorato alla Salute, da Inmp e dal Comune di Lampedusa. La cerimonia si terrà Poliambulatorio di contrada Grecale.

L’ambulatorio oncologico decentrato servirà per un garantire un percorso di cura più vicino ai pazienti oncologici dell’isola, riducendo la necessità di trasferimenti sulla terraferma. Di fatto è diventato concreto il principio della sanità di prossimità, assicurando cure appropriate e dignità assistenziale anche nei contesti più periferici. Il servizio è orientato a ridurre le disuguaglianze territoriali e a garantire continuità di cura ai pazienti oncologici. Le visite ambulatoriali sono già iniziate da qualche settimana. Al Poliambulatorio, nella stanza dedicata e protetta, si faranno anche chemioterapie.