Lampedusa

Migranti, otto sbarchi a Lampedusa

I 315 migranti sono stati accompagnati all'hotspot di contrada Imbriacola

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Otto sbarchi con complessivi 315 migranti nelle ultime 36 ore a Lampedusa, dove l’hotspot di contrada Imbriacola ospita adesso 448 persone. Gli ultimi arrivi hanno riguardato 78 migranti, fra cui 17 donne e 4 minori, approdati con un barcone di dieci metri in localita’ Le Acque dopo essere partiti da Garabulli, in Libia. Tre di loro, fra cui due donne, si erano allontanati ma sono stati rintracciati da guardia di finanza e polizia. Altri 62 bengalesi ed egiziani sono sbarcati autonomamente a Cala Galera, senza che l’imbarcazione venisse ritrovata. Una motovedetta della guardia costiera ha inoltre soccorso 44 migranti, fra cui 7 donne e un minore, su un gommone partito da Abu Kammash, in Libia. Una donna e’ stata trasferita al poliambulatorio per accertamenti sanitari. I migranti provengono da diversi Paesi africani e asiatici

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