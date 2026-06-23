Viva per miracolo dopo incidente a Lampedusa, Sofia ha bisogno di cure: al via la raccolta fondi

Sofia, 14 anni, salva miracolosamente dopo un incidente stradale all’uscita da scuola a Lampedusa. Ora ha bisogno dell’aiuto di tutti. La ragazzina ha riportato una lesione midollare alta per cui non riesce a muoversi tranne un braccio e le spalle recuperate grazie alla riabilitazione ma anche l’uso dei polmoni. Il suo ultimo compleanno non lo ha trascorso con gli amici, ma in una stanza d’ospedale.

I genitori Natale e Roberta, dopo 9 mesi di sacrifici affrontati in silenzio e con le proprie forze, ha deciso di chiedere aiuto e di lanciare una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme. “Sofia ha bisogno di molte cure riabilitative adesso si trova all’ospedale Cannizzaro a Catania ma sicuramente dovrà continuare in un’altra struttura adatta alla sua età al nord Italia ma nel frattempo in attesa che si liberi un posto sarà dimessa da questo ospedale e dovrà tornare a casa a Lampedusa. Abbiamo bisogno di acquistare un mezzo adatto a lei e una casa in prefabbricato perché la nostra vecchia non può accoglierla per gli spazi ristretti e non adatti alla sua disabilità e successivamente dovremmo affrontare le spese per andare in una struttura adatta a lei per continuare il suo percorso di riabilitazione”, si legge nella nota.

Anche una piccola donazione può fare la differenza. Fissata la cifra di 26 mila euro; al momento le donazioni sono a quota 18.562 euro. “Grazie a chi ci aiuterà abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”, dicono Natale e Roberta.