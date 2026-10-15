Hydra, pentito in aula: “Gioacchino Amico mi disse di aver agganciato una parlamentare di Fdi”

“Gioacchino Amico mi disse che sarebbe sceso a Roma” e che stava andando “spesso in Parlamento perché ho agganciato questa parlamentare attraverso la segretaria”. Francesco Bellusci, collaboratore di giustizia, affiliato alla ‘ndrangheta di Legnano, oggi in aula, a Milano, al processo Hydra, in un passaggio del suo interrogatorio lo ha raccontato, dando così conferma di quanto è già emerso nel corso del procedimento.

Rispondendo alle domande della pm della Dda Alessandra Cerreti, che con il collega Rosario Ferracane, ha indagato e sta indagando sulla “mafia a tre teste” in Lombardia, Bellusci ha raccontato che Amico, originario di Canicattì, il referente del clan Senese sul territorio lombardo e pure lui pentito, gli aveva riferito che “aveva la tessera di Fratelli d’Italia e più volte si recava in Parlamento” .

Aggiungendo di non ricordarsi il nome della parlamentare, ha affermato che l’intenzione era di riuscire ad “entrare nel sistema dei crediti a fondo perduto per l’agricoltura – ha riportato quanto gli aveva detto Amico – al fine mafioso di portare i finanziamenti nelle nostre tasche, nelle tasche di tutti”. La vicenda raccontata da Bellusci davanti ai giudici dell’ottava sezione penale del Tribunale, si riferisce a quanto già emerso nell’indagine: la parlamentare è deputata Fdi Paola Frassinetti, oggi sottosegretaria al ministero dell’Istruzione.