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Diagnosi e cure errate? Chiesto un milione di euro di risarcimento per un presunto caso di malasanità 

I familiari della donna, deceduta nel 2013, hanno chiesto oltre un milione di euro di risarcimento all’Asp di Agrigento per un presunto caso di malasanità

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Per gli eredi diagnosi e cure errate del presidio territoriale di Menfi provocarono la morte della parente. I familiari della donna, deceduta nel 2013, hanno chiesto oltre un milione di euro di risarcimento all’Asp di Agrigento per un presunto caso di malasanità.

La vicenda risale ad oltre dieci anni fa. Un medico è stato condannato a sette mesi dal tribunale di Sciacca che però, già una prima volta, ha rigettato la richiesta di maxi risarcimento. I familiari hanno così impugnato il verdetto chiedendo alla Corte di appello di Palermo di condannare l’azienda sanitaria provinciale al pagamento di 1.335.510 euro. L’udienza è fissata per il prossimo 23 novembre

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