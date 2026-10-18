Menfi festeggia i 100 anni di Giuseppa “Pina” Stallone

Un secolo di vita, una storia di sacrifici, amore per la famiglia e radici profonde nella nostra comunità.Menfi festeggia oggi un traguardo straordinario: i 100 anni della signora Giuseppa Stallone, affettuosamente conosciuta da tutti come Pina.Un compleanno speciale che racconta una lunga vita, attraversata da esperienze, sacrifici e affetti, con la famiglia sempre al centro.Rimasta vedova in giovane età del marito, Antonino Santacroce, agricoltore e grande lavoratore, Pina ha affrontato la vita con forza e dignità, dedicandosi alla crescita dei suoi quattro figli: Angela, Mariolina, Caterina e Luciano Santacroce. Oggi la sua famiglia rappresenta una bellissima testimonianza di continuità e affetto: 11 nipoti e 23 pronipoti, tre generazioni che custodiscono la sua storia e il patrimonio di valori che ha saputo trasmettere.

Per celebrare questo importante traguardo, il Sindaco Vito Clemente ha fatto visita alla centenaria, donandole una pergamena ricordo a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità menfitana.La signora Pina ha inoltre ricevuto la benedizione di Padre Alessandro, in un momento di particolare emozione e condivisione.Presenti anche gli assessori comunali Pia Pisano, nipote della festeggiata, e Franco Gagliano, che hanno partecipato a questa significativa ricorrenza.

“Cent’anni non sono soltanto un numero: sono memoria, esperienza e testimonianza di un’intera epoca. A Pina vanno l’affetto e gli auguri più sinceri dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Menfi, con l’auspicio che possa continuare a vivere circondata dall’amore della sua grande famiglia. Buon centesimo compleanno, Pina!”. Questi gli auguri del Sindaco Vito Clemente