Fugge all’alt della polizia, era senza patente: arrestato

Agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto di un giovane che nella notte di venerdì scorso ha ignorato l’alt polizia, fuggendo e mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri utenti della strada. Ad intervenire i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando impegnati in un posto di controllo a Rocca di Caprileone: gli agenti, notata l’autovettura che procedeva a velocità sostenuta, hanno intimato l’alt, inutilmente. L’uomo alla guida è infatti scappato con una prima manovra azzardata dando il via ad una pericolosa fuga a forte velocità per le vie cittadine, estremamente pericolosa per sé, gli agenti e gli altri utenti della strada., le infrazioni commesse, e proceduto al suo arresto per non essersi fermato all’alt degli agenti ed essersi dato alla fuga mettendo in pericolo l’incolumità altrui, cosi come previsto dal nuovo art. 192 co.7 bis del Codice della Strada. Successivamente, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, l’uomo è stato sottoposto in stato di arresto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida, al termine della quale il G.I.P. ha convalidato la misura adottata e disposto l’obbligo di firma presso gli uffici di polizia .