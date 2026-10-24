Messina

Morto Franco Tomasello, ex rettore e primario di Neurochirurgia

È scomparso ieri sera, all'età di 80 anni, dopo una breve malattia il professor Francesco Tomasello, ex rettore delle università di Messina ed Enna

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

È morto Franco Tomasello, già rettore dell’Università di Messina e di Enna e direttore dell’Uoc di Neurochirurgia della Azienda ospedaliera “G.Martino”. Il direttore generale del policlinico della città dello Stretto, Elvira Amata, esprime “il proprio cordoglio e le piu’ sentite condoglianze alla famiglia”, ricordando il “prezioso contributo a sostegno di numerosi pazienti e dello stesso policlinico, azienda verso la quale ha sempre posto attenzione, specie durante il suo mandato di rettore, sostenendone un percorso di crescita affinche’ potesse avere un ruolo centrale nel panorama della sanita’ regionale e nazionale”.

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