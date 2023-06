Furti di segnaletica e guardrail tra Licata e Palma, indagini 

Il personale stradale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in seguito ai ripetuti furti di guardrail e segnaletica lungo alcune strade provinciali, ha presentato denunce alle autorità di polizia giudiziaria contro ignoti. Da tempo, infatti, si susseguono queste attività criminose che vanificano in parte il grande impegno del Libero Consorzio per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della fitta rete stradale di propria competenza.

Gli ultimi furti, compiuti nelle ore notturne presumibilmente per alimentare il mercato illegale della vendita di metallo, sono avvenuti lungo la SPC n. 46 ex consortile Delia-Rocchielle-Mendola-Ferlazzano in direzione Delia, dalla progressiva 3+600, con l’asportazione di 8 lame di barriera di protezione per una lunghezza complessiva di circa 24 metri; sulla SP n. 38/C Licata-Contrada Cascino-Montesole (territorio di Licata) ove sono stati divelti e sottratti diversi segnali stradali indicanti varie situazioni di pericolo e divieti; e sulla SP n. 67 Licata-Torre di Gaffe, ove sono stati sottratti due segnali indicanti la deformazione del manto stradale.

Il Settore Infrastrutture Stradali rafforzerà i controlli, e invita i cittadini a segnalare alle autorità di polizia qualsiasi attività sospetta lungo la rete viaria.