Licata, 25enne vìola misura cautelare e finisce in carcere 

Gli agenti del commissariato di Licata hanno arrestato un venticinquenne del posto per aver violato le misure cautelari al quale era sottoposto per una vicenda di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento di aggravamento è stato disposto dall’Autorità giudiziaria. Dopo le formalità di rito i poliziotti hanno tradotto il 25enne nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” .