Licata

Licata, 25enne vìola misura cautelare e finisce in carcere 

Arrestato un venticinquenne del posto per aver violato le misure cautelari al quale era sottoposto per una vicenda di estorsione e maltrattamenti in famiglia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Gli agenti del commissariato di Licata hanno arrestato un venticinquenne del posto per aver violato le misure cautelari al quale era sottoposto per una vicenda di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento di aggravamento è stato disposto dall’Autorità giudiziaria. Dopo le formalità di rito i poliziotti hanno tradotto il 25enne nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” .

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