Licata

Licata, domani niente raccolta della plastica 

A causa della saturazione degli impianti di conferimento, determinato dallo sciopero dei trasportatori

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

A causa della saturazione degli impianti di conferimento, determinato dallo sciopero dei trasportatori che nei giorni scorsi ha interessato l’intera Isola, domani, martedì 20 ottobre, a Licata non sarà possibile effettuare il ritiro della plastica. Si invitano quindi i cittadini a non esporre i mastelli ed i sacchetti fin quando non sarà rientrata l’attuale situazione emergenziale.

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