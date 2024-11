Licata, rubata cassaforte con all’interno 20mila euro e un Rolex: indagini 

Ventimila euro in contanti, gioielli e anche un costoso rolex. Colpo grosso in un’abitazione in via padre Luigi La Nunza, nella periferia di Licata.

Ignoti malviventi, che probabilmente hanno agito con la consapevolezza di trovare un grosso bottino, sono riusciti a rubare una cassaforte dalla casa di un pensionato di 81 anni. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato l’anziano a cui non è rimasto altro che denunciare il fatto alla polizia. Al via le indagini dei poliziotti del locale commissariato.