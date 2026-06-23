Nuovo sistema di videosorveglianza urbana, dalla Regione 150 mila euro a Licata

Licata ha ottenuto un importante finanziamento regionale di €150.000 per la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza urbana.

“Un risultato che premia il lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale nella programmazione e nella partecipazione ai bandi regionali, con l’obiettivo di intercettare risorse utili per migliorare i servizi e la qualità della vita dei cittadini”, dichiara il sindaco Angelo Balsamo che ringrazia il “Governo della Regione Siciliana per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio e per il sostegno a un progetto che consentirà di rafforzare il controllo di aree oggi prive di adeguati sistemi di presidio e monitoraggio. La sicurezza, il rispetto delle regole, la tutela del decoro urbano e dei beni pubblici rappresentano valori fondamentali per la crescita della nostra comunità. Questo intervento va proprio in questa direzione: una città più sicura, più ordinata e più vivibile per tutti. Continuiamo a lavorare con serietà e concretezza per portare a Licata opportunità, investimenti e risultati”, ha concluso il primo cittadino.