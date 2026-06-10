Palermo

Allacci abusivi alla rete elettrica, 8 denunce

Manomissioni dirette ai sistemi di misurazione attraverso metodologie rudimentali quanto pericolose

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Carini (Palermo), durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio svolto insieme a personale tecnico specializzato E-Distribuzione, hanno denunciato in stato di libertà otto persone, di età compresa tra i 30 e gli 80 anni, per furto aggravato di energia elettrica. L’attività investigativa ha permesso di svelare il “cuore” delle condotte illecite, caratterizzate da manomissioni dirette ai sistemi di misurazione attraverso metodologie rudimentali quanto pericolose.

Entrando nel merito tecnico delle violazioni, i militari hanno accertato la creazione di bypass artigianali posizionati a monte dei dispositivi o, in alcuni casi, la totale assenza di misuratori per alimentare interi domicili mediante innesti diretti alla rete pubblica. Nello specifico, le verifiche hanno riguardato una 43enne originaria di Palermo che aveva realizzato un allaccio illecito a monte del misuratore collegandolo direttamente al quadro elettrico della propria dimora.

A questa si aggiungono 6 soggetti palermitani, individuati quali eredi del proprietario di un immobile in cui era presente un bypass irregolare inserito nella presa del dispositivo. Infine, gli accertamenti hanno coinvolto un 44enne nato a Palermo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia e attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti che alimentava interamente il proprio domicilio attraverso un innesto diretto alla rete cittadina, in totale assenza di un contatore.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.20/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.20/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Scontro tra due auto a Licata, illesi i conducenti 
Agrigento

In bici cade a causa di un tombino sollevato, commerciante in ospedale 
Agrigento

Criticità nel carcere di Agrigento, polizia penitenziaria in stato di agitazione 
di Gioacchino Schicchi

Inchiesta “Corte dei miracoli”, si è dimesso il direttore generale Giuseppe Capodieci
Apertura

Colpo in una tabaccheria a Favara, bottino di circa 8 mila euro 
banner italpress istituzionale banner italpress tv