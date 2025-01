Controllo straordinario del territorio, un arresto e due denunce

E’ di un arresto e due denunce il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Misilmeri e delle stazioni di Villafrati e Godrano, nel Palermitano, insieme ai colleghi della Compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento carabinieri Sicilia. A Villabate le manette sono scattate per un 30enne, già sottoposto ai domiciliari, e accusato di evasione.

Per lui si sono aperte le porte del carcere Pagliarelli. A Misilmeri, i militari durante un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un’auto con a bordo due palermitani di 19 e 23 anni. Per il 19enne è scattata la denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nella vettura aveva nascosto un coltello a serramanico della lunghezza di 17 centimetri. Infine, a Godrano per inosservanza del divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici o di locali di intrattenimento è stato denunciato un 27enne, già raggiunto da daspo urbano. In violazione delle prescrizioni è stato sorpreso senza giustificato motivo all’interno di un bar.