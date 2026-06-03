Droga, arrestati due pusher: uno di loro è minorenne

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, attraverso l’impiego del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi e della Stazione di Palermo Villagrazia, hanno condotto un’operazione finalizzata al contrasto della vendita di sostanze illecite, portando all’arresto di un minorenne e di un 21enne per produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti.

Entrando nel vivo dell’attività investigativa condotta nel quartiere “Borgo Vecchio”, il personale del Nucleo Operativo ha bloccato un 17enne palermitano, noto alle forze di polizia, sorpreso nella cessione di alcuni involucri di sostanza stupefacente. L’operazione ha permesso di recuperare, tra quanto già venduto e quanto rinvenuto in un’area comune dello stabile nella disponibilità del giovane, 14 dosi complessive di hashish per un peso totale di oltre 16 grammi. Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati sequestrati 185 euro in contanti, ritenuti provento dello smercio, e un apparato cellulare.

Parallelamente, nel quartiere “Falsomiele”, i militari della Stazione di Palermo Villagrazia hanno individuato un 21enne residente nel capoluogo, già gravato da precedenti di polizia, trovato in possesso di un borsello contenente un variegato quantitativo di sostanze illecite: nello specifico sono state sequestrate 66 dosi di crack (21,1 grammi), 33 di cocaina (9 grammi) e 2 di eroina (3,3 grammi), unitamente a denaro in banconote di piccolo taglio.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo e il Giudice del Tribunale per i Minorenni di Palermo hanno convalidato entrambi gli arresti. Per il maggiorenne è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre per il minore è stata ordinata la collocazione presso l’Istituto Penitenziario “Malaspina”.

Questi interventi si inquadrano nella più ampia e costante azione di controllo del territorio che i Carabinieri assicurano ogni giorno per contrastare i fenomeni di microcriminalità e la diffusione delle droghe. L’impegno quotidiano dei militari dell’Arma è volto a garantire la sicurezza pubblica e a restituire decoro ai quartieri cittadini, mantenendo una presenza capillare sul territorio per tutelare la collettività e contrastare le attività illecite che minano la salute dei cittadini. Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) presso il Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative