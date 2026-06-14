Hashish, cocaina e crack, arrestati due pusher

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato, segnatamente personale della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. “Brancaccio”, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto, in due distinte di circostanze, un 30enne ed un 25enne, entrambi palermitani, ritenuti responsabili, in flagranza, del reato di detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti.

Praticamente identiche le dinamiche degli arresti e le modalità di approccio della Polizia di Stato alla scena del reato: una mirata attività investigativa che, sviluppata mediante servizi di osservazione effettuati allo Sperone, nell’area compresa tra via Sacco e Vanzetti e l’intersezione con via Padre Francesco Spoto, ha consentito di individuare i due pusher quali presunti autori di reiterate condotte di spaccio di sostanze stupefacenti in giorni diversi.Nel corso di entrambe le operazioni, a seguito di una mirata attività di osservazione, gli investigatori hanno proceduto al controllo di due “acquirenti” che, poco prima, erano stati osservati mentre interagivano con gli indagati. Gli stessi venivano trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo crack e cocaina, risultata appena ricevuta dagli indagati. Nei loro confronti venivano pertanto avviate le procedure amministrative previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990.

Nel prosieguo delle operazioni, grazie anche al determinante ausilio di unità cinofila antidroga, nelle immediate adiacenze del luogo dell’intervento, in entrambi i casi, è stata rinvenuta altra droga: nello specifico, in un caso rinvenute e sequestrate confezioni in cellophane contenenti rispettivamente 25 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish e nel secondo caso 64 dosi di hashish e cocaina ed un flacone calamitato contenente cocaina e crack. Al termine delle attività di polizia giudiziaria si procedeva al sequestro penale dell’intero quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto e all’arresto dei due uomini in flagranza di reato. I provvedimenti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.