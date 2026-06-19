Hashish, pistola e 280 munizioni in casa: arrestato

La polizia durante controlli allo Zen di Palermo, insieme ai vigili del fuoco, ha sequestrato una pistola Beretta calibro 9×21 con matricola abrasa, completa di tre caricatori, oltre 280 cartucce e circa 400 grammi di hashish. Il proprietario dell’immobile è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e per spaccio di sostanze stupefacenti.