Palermo

Hashish, pistola e 280 munizioni in casa: arrestato

Una pistola Beretta calibro 9x21 con matricola abrasa, completa di tre caricatori, oltre 280 cartucce e circa 400 grammi di hashish

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

La polizia durante controlli allo Zen di Palermo, insieme ai vigili del fuoco, ha sequestrato una pistola Beretta calibro 9×21 con matricola abrasa, completa di tre caricatori, oltre 280 cartucce e circa 400 grammi di hashish. Il proprietario dell’immobile è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e per spaccio di sostanze stupefacenti. 

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