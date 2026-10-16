Minacce online al sindaco di Termini Imerese, c’è un indagato

Nei giorni scorsi è stato individuato l’autore delle minacce rivolte al Sindaco della cittadina termitana, Avv. Maria Terranova e al suo vice, Maria Concetta Buttà. L’attività investigativa trae origine dalla querela presentata ai Carabinieri dal primo cittadino in seguito alla pubblicazione, sul social network Facebook, di commenti dal contenuto fortemente minatorio e istigatorio nei confronti di entrambi gli amministratori. I messaggi erano stati scritti a margine di un post relativo alla asserita mancata manutenzione del verde urbano.

Gli accertamenti e le indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Termini Imerese e coordinate dal Sostituto Procuratore dott. Manfredi Lanza, hanno consentito di risalire in modo inequivocabile all’identità del responsabile. A seguito degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Termini Imerese, diretta dal Dott. Angelo Vittorio Cavallo, ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per i reati di minaccia aggravata e istigazione a delinquere.