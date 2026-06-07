Nasconde 100 grammi di droga nella biancheria, arrestato sorvegliato speciale 

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Misilmeri nell’ambito di un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dell’uso e dello smercio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato la flagranza un 26enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari, ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di narcotici ai fini di spaccio.

L’operazione è scaturita da un controllo ispettivo presso il domicilio dell’indagato, situato a Villabate, finalizzato a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a cui il medesimo risulta attualmente sottoposto.

Entrando nel merito dell’attività, i militari hanno immediatamente individuato, adagiati sul tavolo della cucina, due dosi di hashish unitamente a un bilancino di precisione e a vario materiale utile per il confezionamento dello stupefacente. L’approfondimento della perquisizione ha permesso di rinvenire, occultato all’interno della biancheria intima dell’indagato, un panetto della medesima sostanza del peso di circa 100 grammi. Contestualmente, è stata sottoposta a sequestro la somma contante di oltre 6.000 euro, ritenuta provento dell’attività delittuosa.

Tutta la Sostanza Stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) presso il Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del giovane la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.