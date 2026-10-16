Nasconde la droga nella cuffia del cambio, arrestato 28enne

I Carabinieri della Stazione di Vicari unitamente colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Lercara Friddi, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza un 28enne, già noto alle forze di polizia, accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

I militari, hanno fermato durante un posto di controllo alla circolazione stradale lungo la Strada Provinciale 84, l’autovettura condotta dall’indagato che, già dai primi istanti, ha mostrato nervosismo e insofferenza nei confronti dei Carabinieri. L’atteggiamento tenuto dal 28enne ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti e, nel corso della perquisizione personale e veicolare, accuratamente occultati sotto la cuffia della leva del cambio della vettura, sono stati rinvenuti 30 grammi di hashish. Lo stupefacente sequestrato è stato inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale per le verifiche qualitative e quantitative di rito. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della locale Procura della Repubblica, diretta dal Dott. Angelo Vittorio Antonino Cavallo ha convalidato l’arresto, applicando all’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria.