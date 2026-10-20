Palermo

Oltre 100 grammi di hashish e 2 mila euro in contanti, due arresti

Sequestrati oltre 115 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e circa 2.000 euro in contanti

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sequestrati oltre 115 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e circa 2.000 euro in contanti. Gli interventi condotti dai Carabinieri al termine di specifici servizi di osservazione.

Prosegue senza sosta l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni della provincia. Negli ultimi giorni, i militari delle Stazioni di Santa Flavia e Ficarazzi hanno arrestato due giovani di 27 e 30 anni, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio. Entrambe le operazioni sono scattate a seguito di mirati servizi di appostamento e osservazione, nati dopo aver notato un insolito e continuo viavai di persone nei pressi delle abitazioni dei due sospettati. In entrambi i casi, i Carabinieri hanno documentato la cessione di dosi ad alcuni acquirenti; uno di questi è stato fermato e successivamente segnalato alla Prefettura di Palermo quale assuntore di sostanze stupefacenti. I successivi controlli e le perquisizioni domiciliari hanno confermato i sospetti degli investigatori.

A Santa Flavia, nell’abitazione del 27enne, i militari hanno rinvenuto oltre 40 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi pronte per la vendita e in parte ancora da tagliare, insieme al materiale necessario per il confezionamento. A Ficarazzi, all’interno della casa del 30enne, sono stati invece sequestrati oltre 75 grammi di hashish (tra dosi già pronte e un panetto), il materiale per il confezionamento e la somma di 1.860 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della locale Procura guidata dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo per il 27enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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