Palermo

Rapina in un centro scommesse, 3 arresti

In carcere è stato posto un 54enne, ai domiciliari sono stati messi un 24enne e un 52enne

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Agenti della squadra mobile di Palermo, su delega della Procura, hanno eseguito un provvedimento cautelare, uno in carcere e due ai domiciliari, nei confronti di tre uomini accusati di una rapina aggravata commessa il 1 giugno del 2025 in un centro scommesse, lesioni personali e ricettazione di veicoli. In carcere è stato posto un 54enne, ai domiciliari sono stati messi un 24enne e un 52enne.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.22/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.22/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

“Tentata estorsione al killer che si pente”, arrestato 58enne di Favara 
Apertura

Bimba di 7 anni morta in spiaggia a Licata, martedì l’autopsia 
di Gioacchino Schicchi

Consiglio comunale, il centrodestra cerca di cucire le ferite: obiettivo presidenza e poltrone
Agrigento

Minaccia la fidanzata con un coccio di vetro e aggredisce i poliziotti, arrestato 17enne 
Agrigento

Furti in tre aziende alla zona industriale, bottino da 30 mila euro 
banner italpress istituzionale banner italpress tv