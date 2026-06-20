Rapina in un centro scommesse, 3 arresti

Agenti della squadra mobile di Palermo, su delega della Procura, hanno eseguito un provvedimento cautelare, uno in carcere e due ai domiciliari, nei confronti di tre uomini accusati di una rapina aggravata commessa il 1 giugno del 2025 in un centro scommesse, lesioni personali e ricettazione di veicoli. In carcere è stato posto un 54enne, ai domiciliari sono stati messi un 24enne e un 52enne.