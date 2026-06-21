Palermo

Sorpreso a rubare in un cantiere edile, arrestato 45enne

I militari prontamente intervenuti hanno sorpreso l’indagato mentre tentava di impossessarsi di alcuni attrezzi da lavoro

Pubblicato 59 secondi fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione Trabia nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 45enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, accusato di tentato furto aggravato all’interno di un cantiere edile.

Ad allertare le Forze dell’Ordine è stata la segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, che segnalava all’interno di un cantiere un uomo che si aggirava con fare sospetto. I militari prontamente intervenuti hanno sorpreso l’indagato, mentre tentava di impossessarsi di alcuni attrezzi da lavoro incustoditi.Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Trabia.

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