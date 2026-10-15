Palermo

Sorpreso a spacciare droga in strada, arrestato 29enne

Il gesto non è sfuggito agli operatori, che hanno recuperato l'incarto scoprendo che conteneva 7,12 grammi di cocaina

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato un 29enne palermitano, residente in provincia, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto in via Rocco Jemma durante i controlli del territorio effettuati dalle Volanti della Questura.

Gli agenti hanno notato due persone in evidente stato di agitazione che cercavano di evitare il controllo; alla vista della polizia, il 29enne ha tentato di allontanarsi gettando a terra un involucro e cercando di nasconderlo sotto un’auto in sosta con un movimento del piede. Il gesto non è sfuggito agli operatori, che hanno recuperato l’incarto scoprendo che conteneva 7,12 grammi di cocaina. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare addosso al giovane un ulteriore involucro con 4,52 grammi di hashish e 350 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo, con precedenti specifici, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima.

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