Tentano di abusare di una badante, due arresti

I carabinieri di Corleone hanno eseguito un’ordinanza del gip di Termini Imerese, Gregorio Balsamo, su richiesta della procura, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, nei due uomini, di 45 e 71 anni, accusati dì violenza sessuale ai danni di una tunisina. Il 45enne, nei primi giorni di ottobre 2025, avrebbe offerto ospitalità provvisoria a Corleone alla donna e al marito, da poco giunti dalla Tunisia, dopo essere sbarcati a Pantelleria ed essersi trasferiti in varie località siciliane.

La donna lavorava come badante o collaboratrice domestica, il marito come pizzaiolo o bracciante agricolo. Durante l’ospitalità il 45enne avrebbe rivolto alla donna pesanti attenzioni di natura sessuale, puntualmente respinti dalla vittima. Anche il 71enne, dove la donna svolgeva l’attività di badante, avrebbe tentato approcci sessuali e una volta sarebbe stata anche minacciata con un coltello. Il 18 ottobre del 2025 la donna è stata fermata dai carabinieri mentre con i vestiti sporchi di sangue e in stato di agitazione era in giro per il paese. Ai militari ha detto di essere aggredita e ha mostrato un video di quanto era accaduto.