Tentata estorsione per un debito di droga, due arresti

I Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. di Monreale (Palermo) in un servizio condotto con l’obiettivo di contrastare i reati di natura predatoria nel territorio hanno arrestato in flagranza un 18 già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. e un 20enne, per estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. A seguito della richiesta di aiuto di un cittadino, vittima di minacce e pressanti pretese di denaro per un debito pregresso legato alla compravendita di stupefacenti, i Carabinieri hanno predisposto un dispositivo di controllo estremamente accurato per documentare l’intera dinamica delittuosa e intervenire nel momento di massima efficacia operativa per garantire l’acquisizione delle prove.

La fase cruciale si è consumata quando i due indagati, a bordo di un motociclo, hanno raggiunto l’abitazione situata nel centro abitato di Monreale per riscuotere la somma di 350 euro in contanti derivante dal mancato pagamento di una precedente compravendita di sostanza stupefacente. Grazie alla prontezza e alla lucidità dei militari, l’intervento è scattato immediatamente dopo la consegna del denaro neutralizzando i malviventi nonostante questi, avessero tentato una fuga repentina, manovra che ha causato la loro caduta autonoma dal mezzo. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato entrambi gli arresti. La riuscita di questa attività sottolinea il costante impegno dell’Istituzione nel presidio del territorio e nella tutela dei cittadini contro ogni forma di prevaricazione criminale.