Giudiziaria

Truffa su fondi per l’istituto zooprofilattico, sequestrati 175 mila euro 

Gli indagati tra il 2022 e il 2025, avrebbero ottenuto indebitamente risorse pubbliche che poi sarebbero state utilizzate per aumentarsi i compensi e per l'affidamento di incarichi e consulenze

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un sequestro disposto dal gip, su richiesta della Procura europea (Eppo,) ufficio di Palermo, di oltre 175.000 euro nei confronti dell’ex commissario dell’istituto zooprofilattico Salvatore Seminara e di due dirigenti: Maria Daniela Costantino e Gioacchino Basile. Sono indagati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Le indagini, condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, hanno riguardato la gestione dei finanziamenti concessi dalla Regione siciliana per una serie di progetti per la tutela della sanità pubblica veterinaria. Gli indagati tra il 2022 e il 2025, avrebbero ottenuto indebitamente risorse pubbliche che poi sarebbero state utilizzate, attraverso la creazione di un apposito comitato, per aumentarsi i compensi e per l’affidamento di incarichi e consulenze. Negli anni scorsi i riflettori sull’istituto zooprofilattico erano stati accesi dalla commissione regionale antimafia e dalla Cgil. 

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