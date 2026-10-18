Un’intera palazzina allacciata abusivamente alla rete elettrica, 10 denunce

Una palazzina collegata abusivamente e a “costo zero” alla rete elettrica pubblica, a spese della collettività e con evidenti rischi per la sicurezza. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Palermo Borgo Nuovo, nell’ambito di un servizio mirato di controllo del territorio finalizzato al contrasto del degrado urbano e alla verifica di allacci abusivi alla rete di distribuzione di energia elettrica. L’operazione, condotta in stretta sinergia con il personale tecnico di Enel, si è concentrata in un complesso residenziale di via Pietro Dell’Aquila.

​Durante le verifiche e le ispezioni ai contatori i militari e i tecnici hanno portato alla luce una fitta rete di derivazioni clandestine. Grazie a collegamenti artigianali installati a monte dei misuratori, la corrente veniva prelevata direttamente dalla rete di distribuzione principale. Al termine degli accertamenti, sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica 10 persone di età compresa tra i 29 e i 76 anni, tutte dimoranti nello stabile, ritenute responsabili del reato di furto aggravato di energia elettrica. I tecnici specializzati dell’azienda erogatrice hanno provveduto all’immediata rimozione dei cavi abusivi e alla messa in sicurezza dell’impianto, ripristinando il corretto funzionamento della rete elettrica e scongiurando potenziali cortocircuiti o pericoli per gli stessi abitanti della zona. I controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo proseguiranno anche nei prossimi giorni in altri quartieri della città, con l’obiettivo di tutelare i cittadini onesti e garantire il rispetto della legalità.