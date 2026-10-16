Vigili del fuoco accerchiati e rapinati delle attrezzature, indagini

Accerchiati e rapinati delle attrezzature di soccorso: e’ accaduto la notte scorsa a Palermo, nel quartiere Cep, ai vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento di un incendio appiccato a un contenitore ecologico, in via Filippo Paladini, ed e’ stata accerchiata da ignoti. Ma la dinamica si e’ ripetuta in altri quartieri in passato, e cio’ fa pensare a una strategia messa in campo da delinquenti. “Non e’ la prima volta che accadono queste aggressioni nei quartieri periferici e che rubano attrezzatura pesante approfittando del fatto che i vigili del fuoco sono intenti a spegnere cassonetti, carcasse di auto date alle fiamme e incendi in mezzo alle strade – dichiarano il segretario generale Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso e Gigi Amato, coordinatore regionale Vigili del fuoco per la Fp Cgil Palermo – e durante gli interventi, capita anche che i vigili spengono il fuoco e l’incendio viene appiccato poco piu’ avanti a un altro cassonetto. Nel frattempo rubano mototroncatrici per il pronto intervento e divaricatori, attrezzi che evidentemente sono utili per commettere attivita’ di scasso e furti. In modo particolare questi episodi li stiamo riscontrando al Cep, allo Zen e allo Sperone ma anche in alcune citta’ d’Italia sono entrati nelle caserme per rubare questi attrezzi”.

“Di notte questo tipo di chiamate sono diventate ormai un modus operandi. Tanto che – aggiungono Gattuso e Amato – per le uscite vengono chiamati di supporto la polizia o i carabinieri, perche’ ormai si sa che in alcuni posti puo’ succedere qualcosa. I vigili del fuoco in dieci minuti sono gia’ sul posto e intervengono anche da soli, rischiando. Chiediamo un tavolo tecnico in Prefettura per coordinare gli interventi e programmare delle azioni per garantire la sicurezza dei vigili del fuoco durante la loro attivita’ e scongiurare che questi episodi di ostilita’ si ripetano”. “Un episodio vile e inaccettabile che colpisce chi rischia la vita ogni giorno per la sicurezza della comunita’ – afferma la Uil – e chiediamo che siano garantite misure concrete di protezione e sicurezza per tutto il personale impegnato negli interventi di emergenza Questo sindacato resta al fianco dei vigili del fuoco e di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dell’emergenza”.