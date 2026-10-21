dalla Regione

Agricoltura, dalla Regione stanziati 50 milioni di euro per i produttori di grano

La misura riguarda circa 45 mila produttori per un totale di oltre 275 mila ettari coltivati nell'Isola.

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Boccata d’ossigeno per i produttori di grano in Sicilia, in forte crisi per il crollo dei prezzi. L’Assemblea regionale ha appena approvato una norma che stanzia 50 milioni di euro per affrontare l’emergenza, accogliendo in pieno le istanze delle associazioni di categoria, a partire dalla Coldiretti.

“Non risolve la crisi, ma è un punto di partenza”, ha detto il vice presidente della Regione e assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino che ha annunciato altre risorse sulla legge di stabilità regionale di fine anno. Il via libera è arrivato dopo l’intesa che ha consentito di aumentare il plafond su su spinta delle opposizioni e condivisa dalla maggioranza, inizialmente pari a 20 milioni di euro. Le maggiori risorse sono state recuperate grazie allo stralcio di una cinquantina di norme dalla manovra di variazione del bilancio della Regione, in corso di votazione in Assemblea. La misura riguarda circa 45 mila produttori per un totale di oltre 275 mila ettari coltivati nell’Isola. L’assessore Sammartino ha garantito che i fondi saranno assegnati entro fine dicembre, rispettando le procedure europee sugli aiuti di Stato. 

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