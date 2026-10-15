De Luca in città prepara la corsa per le Regionali: “Qui Controcorrente ha fatto goal a porta vuota”

Al cronista che chiede di conoscere il contenuto della conferenza stampa che domattina Cateno De Luca terrà ad Agrigento, lo staff del parlamentare regionale risponde che “a lui non piacciono gli spoiler”. Il “sindaco di Sicilia” però, così come avveniva in un celebre programma tv, in serata “scavicchia ma non apre” il pacco dell’incontro previsto con la stampa in centro città e lancia, soprattutto, un primo fendente al primo cittadino di Agrigento, Michele Sodano.

“Abbiamo finito i primi confronti nella terra di Pirandello! Tutto procede secondo programma! – esclama sui social, a corredo di una foto che lo riprende davanti ad un hotel cittadino molto frequentato da parlamentari ed ex parlamentari per incontri politici-. La lista Sud chiama Nord per il rinnovo del Parlamento Siciliano è quasi chiusa. Agrigento è una città martoriata che non merita di continuare ad essere il simbolo del fallimento della politica. Dopo la svolta Controcorrente (goal a porta incustodita) la città si aspetta dal mio figlioccio Ismaele La Vardera delle risposte concrete e delle soluzioni praticabili”.

E poi, l’affondo: “Dopo cinque mesi nessuna strategie è stata messa in campo dai leader di Controcorrente per avviare un percorso amministrativo di cambiamento. Se il collega sindaco Michele Sodano mi chiede una mano io sarò lieto di dargliela ma non con i reel e le dirette ma con la buona amministrazione. Ma di questo ed altro ne parleremo domani nel punto stampa”.

Un post che invitava a sottrarre il confronto politico dai social che, ovviamente, ha innescato un dibattito social. A rispondere a De Luca è lo stesso Sodano: “”Caro Cateno De Luca, un confronto tra colleghi è sempre ben accetto, e mi occorre dirti che il cambio di marcia è stato ingranato. Tu per primo, da storico e valido amministratore di comuni, sai bene che in quattro mesi, non cinque, vedere i risultati delle prime strategie messe in atto è impossibile, ma ogni consiglio è ben accetto. Un abbraccio e in bocca al lupo”. De Luca ovviamente non molla: “Collega, domani passo per il caffè”.