Favara, insediato il Dipartimento delle Pari Opportunità della Democrazia Cristiana

Si è insediato il Dipartimento della Pari Opportunità della Democrazia Cristiana di Favara nominando Responsabile l’Avv. Erika La Russa e Vice Responsabile Linda Bosco con le componenti Marianna Zambito, Almerinda Petrino, Rossella Carlino, Anna Signorino Gelo, Eleonora Cavaleri, Rita Patti, Antonietta Iacono, Antonella Graccione, Lidia Vita, Lucia Castronovo, Martina Palermo, Vittoria Piazza e Francesca Morello alla presenza del Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana Avv. Antonietta Vita, del Segretario Comunale DC Dott. Giuseppe Nobile e del Vicesegretario DC nonché Responsabile Provinciale del Coordinamento Femminile Provinciale per il Collegio di Canicattì Raffaella Vinciguerra.

La Democrazia Cristiana parte da Favara e con essa rilancia la necessità di riscattare e far valere la donna su ogni fronte non solo come generatrice di vita ma anche come professionista, impegnata nella politica, in ruoli apicali imprenditoriali e nel contesto relazionale perché il mondo possa percepire la poliedricità femminile.La donna è una vera risorsa di vita che ha vissuto evoluzioni diverse nel corso del tempo ed oggi più che mai posiziona la propria figura con la tenacia e la caparbietà che la distingue come essere umano.

Il Coordinamento Femminile della Democrazia Cristiana locale favarese propende a varie iniziative per dare voce ai propri diritti evocando parità di genere in ogni circostanza. Il Dipartimento Pari Opportunità declinerà ogni proposta e metterà in moto le proprie forze per concretizzare gli obiettivi prefissati. Nei prossimi giorni verranno anche istituiti il Dipartimento Produttività ed il Dipartimento Legalità, Giustizia ed Istruzione.